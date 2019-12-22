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Банк предложил новый символ белорусского рубля – аутентичный. Посмотрите, как он выглядит

Если вам понравился предложенный символ, можно проголосовать за него.

БНБ-Банк выпустил обновление приложения https://imbanking.by/, в котором впервые предлагается и используется оригинальное начертание символа в виде 22-ой буквы белорусского алфавита «Ў» для обозначения белорусского рубля.


«Предложенная буква, без всякого преувеличения, является одним из символов белорусской национальной идентичности – в Беларуси ей даже установлен памятник в городе Полоцке», – говорится в пресс-релизе банка.

Кстати, буква «Ў» присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля.

«Безусловно, одним из символов независимости для государства является национальная валюта. Стоит отметить, что далеко не каждая валюта может похвастаться собственным графическим обозначением. Может и правда пришло время белорусскому рублю получить собственное графическое обозначение, такое близкое, родное и уникальное для белорусского народа, как «Ў»!» – обращаются к белорусам авторы идеи.


Вы можете отдать свой голос в поддержку нового символа на сайте symbol.imbanking.by. На момент публикации в поддержку «Ў» сердечко поставили 910 человек, в поддержку «Br» – в три раза меньше.
Источник: "Брестская газета"
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