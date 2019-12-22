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$1,3+ млрд на играх. Посчитали, сколько в этом году заработали белорусские разработчики

Общая стоимость мирового игрового рынка в 2019 году составила 148,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщается в аналитическом отчёте, подготовленном изданием GamesIndustry.biz совместно с аналитическими компаниями Newzoo, UKIE, Sensor Tower, IHS Markit, ICO Partners и Fancensus.

Объем рынка в 2019 году

Мобильные устройства — 68,2 миллиарда долларов (+9,7%).

1. Игры для планшетов — 13,4 миллиарда долларов (+3,3%).

2. Игры для смартфонов — 54,7 миллиарда долларов (+11,4%).

Консоли — 45,3 миллиарда долларов (+7,3%).

PC — 35,3 миллиарда долларов (+2,8%).

1. Браузерные игры — 3,5 миллиарда долларов (– 15,4%).

2. Скачиваемые и розничные игры — 31,8 миллиарда долларов (+5,2%).

По данным GamesIndustry.biz, сразу две белорусских геймдев-студии — Say Games и Playgendary — попали в мировой топ-5 самых популярных разработчиков игр в этом году.


dev.by посчитал выручку паблишеров с офисами в Минск за 11 месяцев этого года на основе данных аналитической платформы Sensor Tower. В рейтинг попали 26 компаний, выручка которых в течение января-ноября составляла не меньше 5 тысяч долларов.  

Общая выручка разработчиков в этом году превысила 1,3 миллиарда долларов. Больше половины всей выручки получила от своих игр израильская компания Playtikа. За 11 месяцев игры принесли ей больше 770 миллионов долларов. 

Остальные разработчики далеко позади. Даже попавшие в топ-5 компании заработали меньше 100 тысяч долларов, следует из данных Sensor Tower.
Источник: dev.by
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