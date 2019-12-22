Объем рынка в 2019 году

Мобильные устройства — 68,2 миллиарда долларов (+9,7%).





1. Игры для планшетов — 13,4 миллиарда долларов (+3,3%).





2. Игры для смартфонов — 54,7 миллиарда долларов (+11,4%).





Консоли — 45,3 миллиарда долларов (+7,3%).





PC — 35,3 миллиарда долларов (+2,8%).





1. Браузерные игры — 3,5 миллиарда долларов (– 15,4%).





2. Скачиваемые и розничные игры — 31,8 миллиарда долларов (+5,2%).





По данным GamesIndustry.biz, сразу две белорусских геймдев-студии — Say Games и Playgendary — попали в мировой топ-5 самых популярных разработчиков игр в этом году.









dev.by посчитал выручку паблишеров с офисами в Минск за 11 месяцев этого года на основе данных аналитической платформы Sensor Tower. В рейтинг попали 26 компаний, выручка которых в течение января-ноября составляла не меньше 5 тысяч долларов.





Общая выручка разработчиков в этом году превысила 1,3 миллиарда долларов. Больше половины всей выручки получила от своих игр израильская компания Playtikа. За 11 месяцев игры принесли ей больше 770 миллионов долларов.





Остальные разработчики далеко позади. Даже попавшие в топ-5 компании заработали меньше 100 тысяч долларов, следует из данных Sensor Tower.