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Кто вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков Минска

О том, какие предприятия вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков столицы за январь–ноябрь 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, в консолидированный бюджет столицы за этот период поступило более 11,8 млрд рублей. Треть этого объема — вклад десяти субъектов хозяйствования.

— По итогам 11 месяцев в десятку крупных плательщиков столицы вошли ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл групп», ООО «Евроторг», — уточнили в городской налоговой.
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