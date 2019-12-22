Кто вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков Минска
О том, какие предприятия вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков столицы за январь–ноябрь 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.
По словам специалистов, в консолидированный бюджет столицы за этот период поступило более 11,8 млрд рублей. Треть этого объема — вклад десяти субъектов хозяйствования.
— По итогам 11 месяцев в десятку крупных плательщиков столицы вошли ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл групп», ООО «Евроторг», — уточнили в городской налоговой.
17:31 22/12/2019
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