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Суд «Евроторга» и HAIN-CELESTIAL: стороны решили пойти на мировую

В суде по интеллектуальным правам (Москва) продолжается тяжба между белорусской компанией «Евроторг» и канадской Hain-Celestial Canada. В российской публичной базе судебных документов появилось очередное решение по этому процессу.

Из предыдущего документа следовало, что стороны «не исключают возможности мирного урегулирования рассматриваемого спора».

Сейчас однозначно обе стороны заявили ходатайства: отложить суд, чтобы заключить мировую. Как сообщалось, предмет спора — это права на торговый знак CLEAN LIFE.

Иск от канадской компании поступил в суд еще в июне 2019 года. Hain-Celestial производит органические продукты питания и средства для ухода за телом. «Евроторг», напомним, является крупнейшим ретейл-бизнесом в Беларуси. Компания пыталась развивать торговую сеть и в России, но затем проект свернули.
Officelife.media
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