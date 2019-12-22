В Нацбанке рассказали о недобросовестной практике банков

К недобросовестной практике банков относятся:





- предоставление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, может ввести их в заблуждение;





- распространение недостоверной, ложной или неполной информации;





- непредоставление либо несвоевременное предоставление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке;





- предоставление либо непредоставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей;





- включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.