В Нацбанке рассказали о недобросовестной практике банков
Соответствующая информация представлена в буклете «Что нужно знать физическому лицу при получении услуг в банке».
К недобросовестной практике банков относятся:
- предоставление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, может ввести их в заблуждение;
- распространение недостоверной, ложной или неполной информации;
- непредоставление либо несвоевременное предоставление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке;
- предоставление либо непредоставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей;
- включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.
09:18 22/12/2019
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