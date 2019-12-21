Топливо на АЗС в Беларуси с 22 декабря дорожает на 1 копейку
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 22 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».
Цена автомобильного топлива составит:
АИ-92-К5-Евро – 1,63 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,73 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 1,95 руб.,
ДТ – 1,73 руб.
«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 долларов до 66,6 доллара за 1 баррель», — пояснили в «Белнефтехим».
20:08 21/12/2019
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