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Миллер рассказал о деталях пятилетнего соглашения с Киевом

Транзит российского газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд в год.

Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллерпередает «РИА Новости». По его словам, договор предполагает отказ от новых претензий, отзыв старых исков, а также выплату около 2,9 миллиарда долларов.

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» намерены заключить соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Будет подписано мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины к российской компании.

Накануне, 20 декабря, стало известно, что стороны достигли договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.


«Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме» сообщил, что контракт между компаниями будет заключен сроком на пять лет.

Действие десятилетнего транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» заканивается 1 января 2020 года.
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