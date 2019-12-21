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Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников.



Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.

В частности, инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников. Проект возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging.

Разработка проекта находится на ранней стадии и может быть отменена, однако в нем заинтересован лично глава корпорации Тим Кук.

При этом неясно, пытается ли Apple создать собственный летательный аппарат или наземное оборудование, которое будет получать данные от уже запущенных спутников и передавать их на мобильные устройства, отмечает агентство. Предположительно, компания ищет способы связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети мобильных операторов.

Ранее в декабре аналитики признали доминирование Apple на рынке смартфонов в 2019 году. На долю компании приходится 2/3 прибыли глобального рынка смартфонов, говорится в исследовании Counterpoint Research.
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