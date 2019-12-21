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ПВТ усилился 72 новыми резидентами

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщает официальный сайт IT-кластера.

"Резидентами стали 6 центров разработки зарубежных компаний. ENAVATE(Дания, США) со своим белорусским центром "Инэвэйт Юроп" занимается созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов, пишет interfax.by
 "Джи-Кор Бел" (Люксембург) планирует разработку платформы ContentDeliveryNetwork, позволяющей улучшить работу провайдеров при большом наплыве пользователей. "ТУРИНГ АПП" совместно с головной компанией EightydaysInc. (США) собирается развивать онлайн-сервис для построения путешествий Eightydays. Платформа комбинирует самолёты, поезда и паромы в один "супербилет" без пересадок. "Маркетком Софтвер Бай" в качестве центра разработки группы компаний Marketgroup (Республика Кипр) среди прочего планирует создание приложений для поиска и покупки товаров, управления своим онлайн-магазином, администрирования внутренних процессов на платформе Market.com.", - проинформировали в ПВТ.

"В числе новых резидентов – разработчик ПО для инновационной мобильной эндоскопической системы "Игнайт Бел". Работой над мобильной игрой Goodville, направленной на борьбу с депрессией, планирует заниматься "ГудГеймзСофт". Компания "КИПФОРЕСТ" разрабатывает ПО для создания музыкальных произведений, а также маркетплейс с возможностью торговли виртуальными инструментами, семплами, плагинами и музыкальными эффектами", - говорится в сообщении ПВТ.


Новыми резидентами также стали представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. "В планах 12 компаний – разработка собственного продукта", - рассказали в Парке.

"По решению Наблюдательного совета Парка 8 компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще 4 лишились статуса резидента», - проинформировали там.

Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом действует в Беларуси с 2005 года для развития IТ-бизнеса. Компании-резиденты ПВТ освобождены от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль.

В марте 2018 года вступил в силу декрет президента Беларуси N8 "О развитии цифровой экономики", который принят в целях развития ПВТ и построения в Беларуси цифровой экономики. Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ пролонгирован до 1 января 2049 года.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работает более 58 тыс. человек.
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