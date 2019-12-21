У Комаровского рынка появится своя служба доставки













Директор новой службы доставки Сергей говорит, что все продукты, которые они собираются доставлять, будут с Комаровского рынка. По его словам, на рынке разнообразная продукция.

- Здесь и фермерские есть - сыр, творог, гусь, утка, баранина, говядина, кролик, свинина, - поясняет собеседник, почему решил возить товары именно с рынка. - Мы выбрали лучших поставщиков различных товаров в разных категориях, с ними и будем сотрудничать.





То есть, нельзя будет заказать продукты у какого-то конкретного продавца, у которого покупатель привык их брать, если сам приходит на рынок, — пишет tut.by

- К примеру, мандарины будут сартавацца по странам, откуда привезены. В описании можно будет посмотреть, какие они на вкус: или сладкие, или с кислинкой, - говорит директор службы доставки.

- За качеством, весом и сроком годности продуктов будут следить специально обученные люди. Мы ручаемся, что покупателю в пакет не попадет что-то гнилое.

В каталоге доставки будет в основном то, что не купишь в ближайшем магазине.

- Конечно, будут и те продукты, что есть в магазине, но не в любом, - говорит Сергей.

Заказ можно сделать только на сумму от 60 рублей. Доставка бесплатная. Будет и экспресс-доставка в течение 2 часов. Но тут уже придется заплатить 12 рублей. Раскошелиться на доставку нужно будет и тем, кто живет в пределах 20 километров за МКАД. За каждый километр - 50 копеек.