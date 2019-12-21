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Эксперт объяснил лукавство "Белнефтехима" в расчетах роста цен на нефть

Концерн «Белнефтехим» подсчитал, что с учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года.

Эксперт Дмитрий Иванович на своей странице в «Фейсбуке» показал, в чем лукавство такой оценки.

По данным Белстата, цена импортируемой нефти за 9 месяцев 2019 года сократилась на 4,6% и составила $367 за тонну.

В это же время цена на топливо АИ-92 на заправках «Белнефтехима» выросла с 1,19 (в феврале 2018-го) до 1,62 рубля, или на 36%.

Эксперт согласился с тем, что несколько процентов роста стоимости поставок нефти можно списать на курс рубля, но не в заявленном объеме.

Дмитрий Иванович предположил, что концерн «Белнефтехим» за точку отсчета взял декабрь 2018 года, поскольку тогда была зафиксирована МИНИМАЛЬНАЯ цена на нефть поставляемую из России — $277 за тонну. Всего пару месяцами ранее цена была $436 за тонну.

«Но если бы «Белнефтехим» показал октябрь к октябрю, то как бы он оправдывал рост цен на топливо?» — резюмировал эксперт.
Officelife.media
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