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Беларусь получила китайский кредит

Китайский государственный банк перечислил официальному Минску кредит приблизительно на 500 млн долларов.

Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на Министерство финансов Беларуси.

В ведомстве отметили, что 20 декабря китайская сторона перечислил Беларуси средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней.


Беларусь и Китай подписали соглашение о выделении Минску кредита 16 декабря в Шанхае. Он не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли Беларуси и Китая.

Согласно указа Александра Лукашенко, китайский кредит пойдет на погашение внешних долгов. Предполагается, что заем со стороны Пекина Беларусь получит на пять лет.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
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