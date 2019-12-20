Франция оштрафовала Google на 150 млн евро
Французское управление по конкуренции (ART) оштрафовало Google на 150 млн евро за нарушение антиконкурентное законодательства, говорится на сайтеведомства.
По мнению регулятора, компания ввела неясные и трудные для понимая правила на платформе Google Ads и этим злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, пишет reform.by
Регулятор считает, что Google использует правила, которые может произвольно интерпретировать и селективно их применять, что вредит как рекламодателям, так и пользователям поисковика.
Регулятор обязал Google оплатить штраф и представить более ясные правила использования Google Ads.
19:17 20/12/2019
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