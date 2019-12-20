Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Франция оштрафовала Google на 150 млн евро

Французское управление по конкуренции (ART) оштрафовало Google на 150 млн евро за нарушение антиконкурентное законодательства, говорится на сайтеведомства.

По мнению регулятора, компания ввела неясные и трудные для понимая правила на платформе Google Ads и этим злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, пишет reform.by


Регулятор считает, что Google использует правила, которые может произвольно интерпретировать и селективно их применять, что вредит как рекламодателям, так и пользователям поисковика.

Регулятор обязал Google оплатить штраф и представить более ясные правила использования Google Ads.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru