Правительство хочет собрать в 2020 году более 1,3 млн т металлолома
Совмин постановлением №878 от 19 декабря утвердил заказ на заготовку металлолома в 2020 году. В соответствии с постановлением будет заготавливаться лом черных и цветных металлов.
”Белвтормет“ назван государственным заказчиков при поставке лома для государственных нужд. Задание доведено до всех государственных органов, пишет reform.by
Всего заказ на лом черных металлов составляет 1,3 млн т, а цветных — 21 191 тонн.
Самое большое задание получил Минпром. Оно составляет более 511 тыс т. Второй по объемам «Белкоопсоюз» — 336 тыс. т.
19:08 20/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение