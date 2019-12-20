Правительство хочет собрать в 2020 году более 1,3 млн т металлолома

”Белвтормет“ назван государственным заказчиков при поставке лома для государственных нужд. Задание доведено до всех государственных органов, пишет reform.by





Всего заказ на лом черных металлов составляет 1,3 млн т, а цветных — 21 191 тонн.

Самое большое задание получил Минпром. Оно составляет более 511 тыс т. Второй по объемам «Белкоопсоюз» — 336 тыс. т.