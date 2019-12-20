Заико: Александр Григорьевич, давайте лучше покерлэнд сделаем

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико дал совет руководству страны. В частности, он прокомментировал признание премьера Сергея Румаса о том, что «традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста».





— Что вы от них хотите? Была авиационная экономика при Кобякове (экс-премьер закончил Московский авиационный институт — прим. ред.), потом традиционная, а потом вообще никакая. Хотя она уже сейчас никакая, — отметил Леонид Заико в интервью на Примусе . — Экономики нет. Есть народное хозяйство.





Государственная поддержка глубоко убыточных государственных предприятий, по мнению экономиста, только усугубляет ситуацию. Напомним, на недавнем совещании было озвучено, что дополнительная господдержка требуется трем проектам в сфере целлюлозно-бумажной промышленности: Светлогорскому ЦКК, Заводу газетной бумаги в Шклове и фабрике «Герой труда» в Добруше. Кроме того, необходим перенос сроков завершения нового проекта по производству суконных тканей на «Камволе».









— В белорусских обоях зарыты наши деньги. Я думаю, лучше было бы, чтобы все эти предприятия производили только туалетную бумагу. Этого достаточно, — считает экономист. — Четыре, пять, шесть предприятий будут вытягивать деньги из наших налогоплательщиков, бизнесменов, ИП, которые работают по 24 часа в сутки. А какие предприятия?! Куда ни кинь, все врут, меняют показатели, придумывают. Это торжество белорусского безумия. Даже нет смысла все это подвергать анализу.





Леонид Заико по этому поводу вспомнил теорию Гегеля.





— Гегель утверждал, что все действительное – разумно. Так вот в Беларуси его теория не работает. У нас все действительное безумно, а безумное действительно, — считает Леонид Заико.





Экономист посоветовал белорусскому руководству поискать иные точки роста экономики, нежели закапывание денег в неэффективные производства.





— Вот белорус недавно выиграл в покер более миллиона евро. Александр Григорьевич, так давайте лучше покерлэнд сделаем! Прежде чем назначать министра отправьте его поиграть в покер, если продул – гоните, выиграл – берите, — предлагает экономист. — Или вот подсчитали, что одна девушка, которая используется на рынке женщин с низкой социальной ответственностью, дает 100 тысяч долларов. Десять – это уже миллион. А мы тут про трактора, «Камволь»... Надо искать ресурсы. Все страна как алмазами усыпана: один в покер играет, другая за границей зарабатывает, третий стихи пишет…