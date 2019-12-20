Лукашенко о ценах на нефть и газ: Будут на уровне текущего года





Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу с Владимиром Путиным.





"Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб.м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - заявил Лукашенко.





По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. "По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - уточнил он.









Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительная встреча с Путиным до конца этого или в начале следующего года, Лукашенко сказал:





"Если понадобится, да. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".