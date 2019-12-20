“Из-за чего раздражение у русских происходит. Они же хотели под видом экономической интеграции чего-то большего. Но при этом не хотели бы платить за движение к экономическому союзу. Но так не работает. Утром деньги, вечером стулья. Если вы хотите соблюдать приличия. Не показывать зубы и говорить, а что же это вы такие, давайте мы вас присоединим.





То тогда давайте не опережать ходы, а последовательно исполнять предыдущие шаги. На примере Евросоюза мы видим как важно не нарушать последовательность ходов”.





По мнению Сергея Чалого тактика Беларуси в переговорах по экономической интеграции должна быть последовательной:





“Может быть мы и готовы на дальнейшие шаги, это правильно. Но сперва нужно выполнить предыдущие шаги. Если нас интересует дальнейшая интеграция, налоговая и монетарная. Но это возможно только если выполнить предыдущие шаги, а основной из них — единые рынки на энергоносители”.













Беларусь и Россия до сих пор не договорились по ценам на нефть и газ. Сейчас Беларусь покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусские власти хотят снизить стоимость в 2 раза, и получить цену на газ как в России.





Также остаётся незакрытым вопрос по поводу компенсации за налоговый манёвр в нефтяной отрасли, из-за которого Беларусь за 2019 и 2020 года потеряет 800 миллионов долларов.