Телеграм-канал: Гуцериев избавлялся от недвижимости в России и скупал в Лондоне
В последнии годы Михаил Гуцериев сильно пересмотрел места вложения средств.
Как рассказал источник Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, раньше он один за другим приобретал статусные и дорогие объекты в районе Красной площади, в первую очередь на Тверской улице.
Однако, в последние годы старался избавиться от них и не покупал новых. Деньги он вкладывал в покупку статусных и дорогих объектов в Лондоне.
"Не представляешь сколько в Лондоне всего принадлежит Гуцериевым" - отметил источник.
В одном из таких объектов сейчас пребывает сын Михаила Гуцериева Саид - основной фигурант дела о контрабанде нефти. И, видимо, будет в Англии еще долго.
Отец же пытается решить проблемы, но пока не очень успешно.
19 декабря российские следователи подали в суд еще три ходатайства на обыски в рамках дела, в том числе в жилых помещениях, принадлежащих семье Гуцериева.
14:24 20/12/2019
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