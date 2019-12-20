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"Белнефтехим" недоволен ростом стоимости нефти

Стоимость нефти за последний год для белорусских НПЗ выросла более чем на 34%, рассказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

По его словам, в текущем месяце наблюдается рост стоимости нефти, когда средние котировки достигали показателя в 66,3 доллара за баррель, а на пике торгов и вовсе 69 долларов за баррель.

"С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года", – цитирует зампреда концерна портал "Нефтехимия".

Андрей Бунаков отметил, что вследствие роста стоимости сырья на белорусских НПЗ снижается эффективность переработки черного золота, потому на выходе в себестоимости нефтепродуктов 90% занимают нефть и другое сырье, которое покупается за валюту.

При этом он обратил внимание, что организация стран-экспортеров нефти приняла решение сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Последствия принятого ОПЕК решения вызовут рост стоимости нефти.

"Все эти факторы могут привести к росту котировок, которые превысят 80 долларов за баррель", – считает зампред концерна.

После чего особо он подчеркнул, что, несмотря на рост стоимости сырья, цены на топливо "остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках".
Sputnik
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