"Белнефтехим" недоволен ростом стоимости нефти

По его словам, в текущем месяце наблюдается рост стоимости нефти, когда средние котировки достигали показателя в 66,3 доллара за баррель, а на пике торгов и вовсе 69 долларов за баррель.





"С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года", – цитирует зампреда концерна портал "Нефтехимия".





Андрей Бунаков отметил, что вследствие роста стоимости сырья на белорусских НПЗ снижается эффективность переработки черного золота, потому на выходе в себестоимости нефтепродуктов 90% занимают нефть и другое сырье, которое покупается за валюту.





При этом он обратил внимание, что организация стран-экспортеров нефти приняла решение сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Последствия принятого ОПЕК решения вызовут рост стоимости нефти.





"Все эти факторы могут привести к росту котировок, которые превысят 80 долларов за баррель", – считает зампред концерна.





После чего особо он подчеркнул, что, несмотря на рост стоимости сырья, цены на топливо "остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках".







