Недвижимость становится популярным у белорусов средством сбережения

Такие данные приведены в обзоре Национального банка РБ «Инфляционные ожидания населения» за ноябрь текущего года. Столь значительное увеличение популярности недвижимости объясняется, по-видимому, агрессивной рекламной компанией, которую проводят в Минске застройщики.





Рекламой, скорее всего, объясняется и рост популярности ценных бумаг. Их в ноябре считали предпочтительным видом сбережений уже 3,8% людей, опрошенных в ходе проведения исследования Нацбанка.





В мае таких было всего 2,6%. В дополнение к рекламе облигаций, в последнее время появилась реклама токенов, причем, выпущенных вполне солидными белорусскими предприятиями типа МАЗа.





Число людей, отдающих предпочтение вкладам в банках, в ноябре снизилось до 28,3% с 30,5% в августе. Сократилось и чисто сторонников наличных: до 39,5% с 40,8%.





Снизилось также, хотя и ненамного число людей, предпочитающих золото и драгоценные металлы: до 3,6% с 3,8%.





Как это ни странно, в ноябре уменьшилась привлекательность иностранной валюты, которую предпочтительным видом сбережений считало 64,9% опрошенных против 65,2% в августе.





Впрочем, это снижение может быть результатом статистической ошибки опроса. Дело в том, что в последние месяцы наблюдалась повышенная волатильность курса белорусского рубля, которая вряд ли способствовала росту его привлекательности.





Повышенная волатильность на валютном рынке могла способствовать увеличению числа людей, которые считают настоящее время плохим для сбережений, до 60,2% от опрошенных против 57,4% в августе.









Что касается инфляционных ожиданий, то в ноябре количество людей, которые считают, что цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, увеличилось до 21,9% с 17,9% в августе. А число людей, которые ожидают снижения темпов роста цен, уменьшилось до 13,7% с 14%.





При этом оценка инфляции за прошедшие 12 месяцев, как это ни удивительно, снизилась.





Количество людей, которые считают, что цены за этот период выросли очень сильно, сократилось до 43% с 48% в августе. А число людей, которые думают, что цены увеличились незначительно, поднялось до 9,7% с 8,9%.