Страшилка? По сети бродит интеграционная программа действий России и Беларуси
Телеграм-канал «Луканомика» опубликовал файл под названием «Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений договора о создании союзного государства».
В свойствах файла автор не указан и видно, что текст просто вставлен из другого места. А нынешний файл создан 18 декабря. Напомним, что сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет очередной раунд интеграционных переговоров на высшем уровне.
В программе, которую опубликовал телеграм-канал, в частности, говорится о введении единой валюты.
Цитата: "В ходе формирования единого экономического пространства осуществляется валютная интеграция на основе введения единой денежной единицы (валюты). В этих целях будет подписано межгосударственное соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра".
Вводить валюту якобы редполагается поэтапно.
Итоги работы будут оформляться отдельными протоколами с таким расчетом, чтобы она была полностью завершена в увязке с процессом экономической интеграции в Союзном государстве, -- сказано в распространенном документе.
Пресс-служба белорусского правительства так прокомментировало файл об интеграции, который разместил телеграм-канал «Луканомика»: "Этот документ недостоверный.
09:27 20/12/2019
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