кадр из фильма "Блеф"





С таким предсказанием выступил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.





В прогнозе о долгосрочных тенденциях на 2020-2029 годы сказано, что на этот шаг центробанки по всему миру, в том числе в Европе, заставит пойти продолжающееся замедление роста мировой экономики.





По мнению Бонзона, нынешняя денежно-кредитная политика достигла своего потолка, нулевые и даже отрицательные ставки проблему не решают, а направление средств в финансовый сектор («количественное смягчение») больше не работает.





Вместо этого, полагает инвестбанкир, регуляторы начнут выдавать единоразовые выплаты всем гражданам, чтобы таким образом стимулировать потребительский рост. Такого рода «отрицательное налогообложение» поспособствует перераспределению покупательной способности в сторону групп людей с наименьшим доходом.





Концепцию «вертолетных денег» предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году. Он привел гипотетический пример, когда купюры разбрасывают с вертолета, а нашедшие их люди отправляются за покупками. Это позволяет нарастить инфляцию до целевых показателей и увеличивает экономическую активность, пишет Лента.ру.









Комментируя свой доклад, Бонзон заметил, что в его предложении граждане должны получить фиксированную сумму денег, не зависящую от дохода. То есть в относительном значении бедным слоям населения достанется больше денег. Он попросил не путать эту концепцию с безусловным базовым доходом, так как последняя теория предполагает постоянную выдачу средств, не зависящую от потребностей и состояния экономики.





В 2016 году о скором переходе к концепции «вертолетных денег» предупреждал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Рэй Далио. Этой осенью он же назвал причиной растущего неравенства стал слишком легкий доступ к дополнительным деньгам для богатых. По его мнению, нынешняя кредитно-денежная политика дает богачам неограниченный доступ к деньгам, а платят за их провалы в инвестициях люди, которым средств и так не хватает.



