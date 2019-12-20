Как рассказали TUT.BY анонимные источники, 59-летний Господарик освободился в середине ноября 2019 года. Его помиловал руководитель государства.





Учитывая, что топ-менеджер находился под стражей с лета 2016 года, он отбыл более половины назначенного срока.









Господарика арестовали работники КГБ в июне 2016 года во время попытки получить взятку в $ 14 тысяч. Его дело рассматривал Центральный районный суд Минска. Согласно следствию, в общей сложности с 2010 по 2015 год он получил в качестве взяток $ 215 тысяч. Деньги Господарик брал за содействие частным структурам в победе в тендерах по закупкам техники для банке.





Господарик признал свою вину по семи эпизодам взяточничества. В сентябре 2018 года его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.



