Лукашенко помиловал бывшего заместителя председателя правления «Беларусбанка»
TUT.by сообщает, что на свободу вышел бывший первый заместитель председателя «Беларусбанке» Геннадий Господарик. В сентябре 2018 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.
Как рассказали TUT.BY анонимные источники, 59-летний Господарик освободился в середине ноября 2019 года. Его помиловал руководитель государства.
Учитывая, что топ-менеджер находился под стражей с лета 2016 года, он отбыл более половины назначенного срока.
Господарика арестовали работники КГБ в июне 2016 года во время попытки получить взятку в $ 14 тысяч. Его дело рассматривал Центральный районный суд Минска. Согласно следствию, в общей сложности с 2010 по 2015 год он получил в качестве взяток $ 215 тысяч. Деньги Господарик брал за содействие частным структурам в победе в тендерах по закупкам техники для банке.
Господарик признал свою вину по семи эпизодам взяточничества. В сентябре 2018 года его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.
ИИ/МВ belsat.eu
08:54 20/12/2019
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