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Литовский Сейм: Мы не будем впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС

Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.

С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия, пишет delfi.lt.

В четверг Cейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран. За них проголосовали 105 членов Cейма, а 9 воздержались.

Поправки вступят в силу с января 2020 года.


Сейм принял закон о запрете на приобретение электроэнергии с небезопасных электростанций.

В 2017 году Cейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.
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