Расходы на оборону страны повысятся до 1,5% от ВВП

Согласно им, расходы на оборону страны повысятся в течение ближайших десяти лет до 1,5% от ВВП (сейчас этот показатель равен 1,3%. — Прим. TUT.BY).





На вопрос журналистов государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Станиславу Засю, откуда, по его мнению, исходит главная угроза для страны, он ответил коротко: «Сегодня глава государства сказал достаточно конкретно, что самая главная наша угроза кроется в экономике. Это действительно так».





Принципиальное отличие переделанного плана обороны страны от предыдущих — в том, что акцент в нем делается на предупреждении развязывания агрессии, на стратегическом сдерживании, пояснил журналистам Станислав Зась.





— По стратегическому сдерживанию разработаны отдельные документы. Уделено больше внимания вопросам предупреждения дестабилизации внутренней ситуации в стране. Таковы современные реалии, с которыми сталкивается весь мир. С этого начинается — с провоцирования внутреннего конфликта. Понятно, что в этом должны быть задействованы не только Вооруженные силы, военная организация государства, но в целом вся страна, и об этом также шла речь, — сообщил он.









Госсекретарь Совбеза добавил, что много внимания на заседании уделялось вопросам обеспечения нужд обороны. «Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны исходя из тех возможностей, которые есть», — заверил он.





Сегодня также рассматривалась концепция строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года.





Что касается обеспечения Вооруженных сил, президент, по словам Станислава Зася, занял следующую позицию: страна должна тратить на оборону исходя из своих возможностей и необходимости обеспечивать Вооруженные силы всем необходимым.





Напомним, на следующий год в бюджет Беларуси на национальную оборону было заложено 1,319 млрд рублей, это 5,2% от всех расходов республиканского бюджета.