Беларусь запретила свинину из регионов России, Польши и Индонезии
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых вспышках АЧС в ряде регионов мира.
Они были зарегистрированы на территории Любушского, Нижнесилезского и Великопольского воеводств Польши, индонезийской провинции Северная Суматра, а также Ставропольского края и республики Адыгея Российской Федерации, пишет reform.by
В связи с этим департамент с 20 декабря запрещает импорт свиней, свинины, продуктов из них, а также охотничьих трофеев, комбикормов из Польши, Индонезии и указанных регионов России.
19:03 19/12/2019
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