Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь запретила свинину из регионов России, Польши и Индонезии

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых вспышках АЧС в ряде регионов мира.

Они были зарегистрированы на территории Любушского, Нижнесилезского и Великопольского воеводств Польши, индонезийской провинции Северная Суматра, а также Ставропольского края и республики Адыгея Российской Федерации, пишет reform.by

В связи с этим департамент с 20 декабря запрещает импорт свиней, свинины, продуктов из них, а также охотничьих трофеев, комбикормов из Польши, Индонезии и указанных регионов России.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru