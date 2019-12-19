В Минэнерго надеются узнать цену на газ для Беларуси до конца года
Минэнерго Беларуси ожидает ясности с ценой газ на 2020 год до конца декабря.
Минэнерго Беларуси констатирует продолжение переговоров с Россией по цене на газ в 2020 году и рассчитывает на достижение договоренностей до конца декабря, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
"Сегодня переговоры по цене на газ продолжаются, идут с российскими соответствующими государственными структурами. Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были на встрече глав государств определены", - сказал Михадюк на пресс-конференции в четверг в Минске.
"Вы знаете наши подходы - создать равные условия для наших субъектов хозяйствования. Переговоры сегодня продолжаются. Думаю, что к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам", - добавил он.
Как напоминает interfax.by, главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 8 декабря обсудили цены на энергоносители на 2020 год и, по оценке министра экономического развития РФ Максима Орешкина, "серьезно сблизили позиции".
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко тогда же сообщил, что вопрос цены российского газа для Беларуси должен решиться в течение двух недель. Однако вряд ли она будет ниже той, что сейчас.
Беларусь ведет с РФ переговоры о цене на газ, поскольку срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене топлива ($129 и $127 за 1 тыс. куб. м в 2018 и 2019 годах соответственно) заканчивается в декабре.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что Минск рассчитывает на цену газа для Беларуси на уровне цены в Смоленской области РФ.
Однако, как заявил сегодня Путин, субсидировать Беларусь как Смоленскую область РФ без углубления интеграции неправильно.
"Белорусский партизан"
15:49 19/12/2019
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