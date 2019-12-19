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"Омск Карбон Могилев" запустился

Химический завод «Омск Карбон Могилев» начал выпуск продукции в рамках проведения пусконаладочных работ.

Для этого предприятие получило необходимый пакет разрешительной документации, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

Напомним, производство технического углерода в Могилеве ориентировано на потребителей Евросоюза и Беларуси. На внутреннем рынке с выходом на полную мощность предприятие на 100% закроет потребность Беларуси в основных марках техуглерода, в том числе «Белшины».

Сегодня на «Омск Карбон Могилев» уже работает 370 человек. Общий объем капиталовложений в проект составляет более €100 млн.

С пуском первого потока оборудования начала работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ.

Сообщается также, что в течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его готовность составляет 85%.
Источник: officelife
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