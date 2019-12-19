"Омск Карбон Могилев" запустился
Химический завод «Омск Карбон Могилев» начал выпуск продукции в рамках проведения пусконаладочных работ.
Для этого предприятие получило необходимый пакет разрешительной документации, сообщает сайт Могилевского облисполкома.
Напомним, производство технического углерода в Могилеве ориентировано на потребителей Евросоюза и Беларуси. На внутреннем рынке с выходом на полную мощность предприятие на 100% закроет потребность Беларуси в основных марках техуглерода, в том числе «Белшины».
Сегодня на «Омск Карбон Могилев» уже работает 370 человек. Общий объем капиталовложений в проект составляет более €100 млн.
С пуском первого потока оборудования начала работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ.
Сообщается также, что в течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его готовность составляет 85%.
Источник: officelife
15:32 19/12/2019
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