



"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой) с тем, что мы в дальнейшем торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд на пресс-конференции в четверг в Минске.





По его словам, "мы даже предлагаем Польше построить совместно ставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом", передает Интерфакс.









Ранее в Польше, а также в Литве уже неоднократно заявляли, что не намерены покупать электроэнергию в Беларуси из-за БелАЭС, которую соседи считают небезопасной.