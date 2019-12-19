Взять соседей измором: Беларусь снова предлагает Польше электроэнергию
"Белэнерго" предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит синхронизировать белорусскую энергосистему с Евросоюзом, сообщил генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд.
"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой) с тем, что мы в дальнейшем торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд на пресс-конференции в четверг в Минске.
По его словам, "мы даже предлагаем Польше построить совместно ставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом", передает Интерфакс.
Ранее в Польше, а также в Литве уже неоднократно заявляли, что не намерены покупать электроэнергию в Беларуси из-за БелАЭС, которую соседи считают небезопасной.
"Белорусский партизан"
15:20 19/12/2019
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