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Все дальше и дальше: срок запуска АЭС передвинули на "в течение года"

В Минэнерго Беларуси намерены обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Ядерное топливо планируется завести в страну в первом квартале 2020 года.

Все дальше и дальше: срок запуска АЭС передвинули на "в течение года"
"В 2020 году для нас основной задачей является включение в работу первого энергоблока и его интеграция в энергосистему и в экономику Беларуси в целом", - , сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, в настоящее время на первом блоке ведутся подготовительные работы к пуску, так называемая "горячая обкатка".

"Этот этап обозначает, что в ядерный реактор загружены имитаторы топлива. На рабочих параметрах станции обкатываем все технологическое оборудование, есть определенный регламент работ", - цитирует замминистра interfax.by

По результатам обкатки проведут полную ревизию технологического оборудования первого и второго контура. Следующий этап - загрузка ядерного топлива, так называемый физпуск. 

Ядерное топливо планируется завести в страну в первом квартале 2020 года.

"Мы уже к завозу практически готовы... Завезем его мы за месяц-полтора до начала физического пуска для того, чтобы не сдерживать темп работ, который на сегодня остался на первом энергоблоке. Да, мы в первом квартале топливо завезем", - заявил Михадюк.

Затем после определенных операций блок включается в энергосистему.


Что касается второго энергоблока, то, по словам Михадюка, он будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

"На втором энергоблоке сегодня на 70% выполнены строительно-монтажные работы по документации. Сегодня активно ведется монтаж основного технологического оборудования, прокладывается кабельная продукция, чтобы в первом квартале обеспечить подачу напряжения на собственные нужды второго блока. Мы принимаем все меры, чтобы в 2021 году второй блок ввести в работу", сказал Михадюк.
"Белорусский партизан"
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