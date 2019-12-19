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Белорусский рубль взбодрился

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но опять подешевел к российскому рублю.

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,04% и покинула максимум за 10 месяцев. С начала месяца значение корзины валют выросло на 1,27%, а с начала года на 2,04%.

Курс доллара опустился на 0,0015 BYN до 2,1047 BYN/USD.

Кус евро упал на 0,0036 BYN до 2,3413 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос уже третий раз подряд. Сегодня его значение увеличилось на 0,0026 BYN до 3,3670 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 622 дня. Последний раз ещё стоимость российского рубля поднималась на торгах 6 апреля 2018 года — 3,3945 BYN/100 RUB.


Центробанк России

Официальные курсы валют Банка России на завтра

курс доллара снизился на 5 копеек до 62,5283 российских рублей — минимума за 176 дней (с 26 июня 2019 года);
курс евро упал на 10 копеек до 69,5877 российских рублей — минимума за 654 дня (с 5 марта 2018 года).
Источник: select.by
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