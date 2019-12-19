Алексей Ляхнович и начальник автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина рассказали, что польская сторона не удовлетворила просьбу Беларуси о выделении дополнительных разрешений на перевозку грузов по территории Польши. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси встретились с перевозчиками, которые устроили забастовку из-за «дозволов» - разрешений на проезд по территории Польши, пишет kp.by . Первый замминистраи начальник автомобильного и городского пассажирского транспортарассказали, что польская сторона не удовлетворила просьбу Беларуси о выделении дополнительных разрешений на перевозку грузов по территории Польши.









- Единственное о чем удалось договориться с польской стороной - это передать белорусской стороне часть из согласованной предварительной квоты на 2020 год «двусторонних/транзитных» разрешений в количестве 10 тыс. бланков образца 2020 года с возможностью их использования в декабре 2019 году, - сообщили в Минтрансе.









Встреча состоялась после того, как перевозчики частично заблокировали проезд по Каменецкому кольцу. Они считают, что причина проблемы - в новых правилах распределения Минтранса, которые выгодны крупному бизнесу, а на малых и средних предпринимателей сказываются губительно.





В Минтрансе заявили, что выдача разрешений проводится в соответствии с правилами автомобильных перевозок грузов, инструкцией о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд, а также протоколами заседаний комиссии Минтранса.





- В инструкции предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости к какой категории относится автомобильный перевозчик - юрлицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие, - заверили в министерстве, подчеркнув, что «влияние человеческого фактора при распределении исключено». Там добавили, что «все разрешения распределяютсяна открытых и прозрачных условиях».





В Минтрансе объяснили свое видение ситуации: количество распределяемых разрешений меньше, чем потребность перевозчиков в них. И предупредили, что в следующем году польские разрешения могли закончиться уже в сентябре-октябре. Однако пообещали, что переговоры с польской стороной будут продолжены.







