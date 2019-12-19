Напомним, что эту рекламу Минск не увидел





Бизнес просит городские власти определиться с правилами по наружной рекламе

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

На нем с участием органов госуправления и бизнес-сообщества обсудили перспективы развития рынка наружной рекламы, вопросы совершенствования рекламно-информационного оформления города, построения предсказуемых и инвестиционно-привлекательных условий регулирования отрасли.





Председатель РСПП Александр Швец подчеркнул, что главным вопросом является четкая правоприменительная практика Мингорисполкомом законодательства о наружной рекламе. «В ней на первом месте стоит стратегическая схема наружной рекламы в Минске, которая должна разрабатываться с участием бизнеса, городских властей, ученых, градостроителей, союза архитекторов», – отметил он.





По словам первого заместителя председателя РСПП Игоря Самкина, ранее возглавлявшего одну из ассоциаций рекламщиков, 20 с лишним лет в Минске рынок наружной рекламы пребывает в состоянии перманентного конфликта бизнеса и разрешительной системы.





«У 7 госнянек рекламное дитя без глазу», – поддержал коллегу учредитель ООО «Адверком» Андрей Шпит.





Бизнес хочет понятности





«Необходимо выстраивание системы управления, мониторинга, перспектив развития, – это все то, что интересует бизнес. Он хочет понимать: что будет завтра. Без этого говорить о перспективах не приходится. А сегодня бизнес продолжает играть в угадайку: если вчера актуальными были предложения о размещении одних форм наружной рекламы, сегодня – другие. Где гарантия того, что через год они не окажутся бессмысленными? Бизнес хочет понятности в реализации своих возможностей», – заявил Игорь Самкин.





В принятом по итогам мероприятия проекте резолюции сказано, что для выработки решений, мониторинга текущих вопросов и стратегического планирования в сфере наружной рекламы требуется наличие «центра принятия решений» в Минске. Это поможет решить накопившиеся проблемы и разрешить противоречия, коих немало.







