Бизнес просит минские власти определиться с правилами по наружной рекламе
Главным врагом для рынка наружной рекламы Минска является отсутствие системного подхода со стороны городских властей. Таков основной тезис проекта резолюции, принятой по итогам «круглого стола» «Наружная реклама в городе Минске: проблемы и перспективы развития», проведенного Республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Напомним, что эту рекламу Минск не увидел
Бизнес просит городские власти определиться с правилами по наружной рекламе
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
На нем с участием органов госуправления и бизнес-сообщества обсудили перспективы развития рынка наружной рекламы, вопросы совершенствования рекламно-информационного оформления города, построения предсказуемых и инвестиционно-привлекательных условий регулирования отрасли.
Председатель РСПП Александр Швец подчеркнул, что главным вопросом является четкая правоприменительная практика Мингорисполкомом законодательства о наружной рекламе. «В ней на первом месте стоит стратегическая схема наружной рекламы в Минске, которая должна разрабатываться с участием бизнеса, городских властей, ученых, градостроителей, союза архитекторов», – отметил он.
По словам первого заместителя председателя РСПП Игоря Самкина, ранее возглавлявшего одну из ассоциаций рекламщиков, 20 с лишним лет в Минске рынок наружной рекламы пребывает в состоянии перманентного конфликта бизнеса и разрешительной системы.
«У 7 госнянек рекламное дитя без глазу», – поддержал коллегу учредитель ООО «Адверком» Андрей Шпит.
Бизнес хочет понятности
«Необходимо выстраивание системы управления, мониторинга, перспектив развития, – это все то, что интересует бизнес. Он хочет понимать: что будет завтра. Без этого говорить о перспективах не приходится. А сегодня бизнес продолжает играть в угадайку: если вчера актуальными были предложения о размещении одних форм наружной рекламы, сегодня – другие. Где гарантия того, что через год они не окажутся бессмысленными? Бизнес хочет понятности в реализации своих возможностей», – заявил Игорь Самкин.
В принятом по итогам мероприятия проекте резолюции сказано, что для выработки решений, мониторинга текущих вопросов и стратегического планирования в сфере наружной рекламы требуется наличие «центра принятия решений» в Минске. Это поможет решить накопившиеся проблемы и разрешить противоречия, коих немало.
09:32 19/12/2019
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