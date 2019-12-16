Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Наши люди по кафе не ходят

На посещение кафе и ресторанов у жителей Беларуси уходит всего 2,8 процента доходов. Меньше только у румынов и молдаван.


Покупка продуктов питания занимает самую весомую долю в семейных бюджетах жителей Украины, Казахстана, Молдавии (44-50% всех расходов). Беларусь в списке из 40 стран на 35-м месте. Россия – на 31-м ( расходы на питание здесь составляют 30,2%)

Меньше всего доля расходов на питание у жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании.

При составлении рейтинга были проанализированы бюджеты домохозяйств (по информации национальных статистических служб). Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г., в ряде стран ввиду отсутствия статистики - за предыдущие годы. Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей (питание вне дома, путешествия, образование, развлечения и пр.)

Примечательно, что при этом в рейтинге влиятельности стран мира Беларусь улучшила свои позиции. 
Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru