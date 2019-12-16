Наши люди по кафе не ходят





Покупка продуктов питания занимает самую весомую долю в семейных бюджетах жителей Украины, Казахстана, Молдавии (44-50% всех расходов). Беларусь в списке из 40 стран на 35-м месте. Россия – на 31-м ( расходы на питание здесь составляют 30,2%)





Меньше всего доля расходов на питание у жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании.





При составлении рейтинга были проанализированы бюджеты домохозяйств (по информации национальных статистических служб). Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г., в ряде стран ввиду отсутствия статистики - за предыдущие годы. Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей (питание вне дома, путешествия, образование, развлечения и пр.)





Примечательно, что при этом в рейтинге влиятельности стран мира Беларусь улучшила свои позиции.