Эксперт объяснил, как рассчитали компенсацию налогового маневра

Два белорусских НПЗ — в Мозыре и Новополоцке — как раз могут перерабатывать до 24 млн т. Хотя ранее работали с объемом в 18 т. Размер отрицательного акциза в России рассчитывается по сложной формуле. Учитывается и разница между внешней и условной внутренними ценами на нефть, стоимость транспортировки и другое. Поэтому итоговая величина все же непостоянна. Для белорусских НПЗ она в итоге может сложиться иной.





«При этом придется отслеживать свою рентабельность и цены, чтобы они не превышали согласованные нормативы», — пишет Леонид Фридкин. Эксперт обращает внимание, что компенсация от России, естественно, будет увязана с унификацией налогового законодательства.





Отрицательный акциз в принципе возможен только при наличии общих правил налогообложения. Любая попытка заартачиться в процессе их унификации будет, скорее всего, пресекаться приостановкой выплаты компенсации.





Он справедливо отмечает, что надо узнать, как унификация налогового законодательства будет работать для других секторов экономики Беларуси. Леонид Фридкин полагает, что если примут единый налоговый кодекс, то это вряд ли отменит льготы для ПВТ и «Великого камня». Они установлены отдельными документами — указами президента. Аналогичные льготные зоны в России тоже регулируются не кодексом.





А потому айтишникам и китайцам рано паковать чемоданы...



