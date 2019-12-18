Лихорадит: белорусский рубль снова всем уступил

С начала декабря корзина валют выросла в цене уже на 1,30%, а с начала года на 2,10%.





Курс доллара вырос на 0,0025 BYN до 2,1062 BYN/USD, но с начала декабря он подешевел на 0,0024 BYN.





Кус евро подрос лишь на 0,0009 BYN до 2,3449 BYN/EUR. С начала недели курс евро опустился на 0,0021 BYN, а в сравнении с началом месяца он вырос на 0,0242 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0015 BYN до 3,3644 BYN/100 RUB. Российская валюта по итогам сегодняшних торгов оказалась на максимуме за 621 день (с 6 апреля 2018 года).









Центробанк России

К 11:30 средневзвешенный курс доллара на Московской бирже вырос всего на 5 копеек до 62,5831 RUB/USD. В это же время курс евро находился на уровне 69,67 RUB/EUR. Это примерно на 1 копейку ниже официального курса на сегодня.





Официальные курсы валют Банка России на завтра

Курс доллара на завтра будет установлен на уровне 62,5831 RUB/USD (как на бирже в 11:30) и покинет минимум почти за полгода, на котором оказался вчера.





Курс евро на завтра, скорее всего, сильно не изменится, но если ЦБ РФ решит его опустить, тогда он окажется на минимуме почти за 22(!) месяца (с 5 марта 2018 года).