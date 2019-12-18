РБК: силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и Украину
Следственные действия в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
фото Sputnik.by
По словам собеседника РБК, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб, пишет РБК
О связи обысков с контрабандой сообщает и «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
По данным издания, дело по ст. 226.1 УК было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу на основании поступившей из Федеральной службы безопасности (ФСБ) информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов стоимостью 2 млрд руб. в Турцию.
Поставки, как утверждает источник «Коммерсанта», велись без уплаты таможенных платежей в интересах в нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев, а нефть в итоге попадала в Украину.
Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет, однако «Коммерсантъ» утверждает, что сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски и выемку документов в компаниях, связанных с Гуцериевыми.
В офисе компании «ФортеИнвест», которую возглавляет сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид, проходят следственные действия, сообщил РБК источник, близкий к компании.
Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях «провокацией».
«Нет, это не правда. Это провокация», — приводит слова основного владельца группы «Сафмар» телеканал РЕН ТВ.
«Эта информация не соответствует действительности», — заявил РБК представитель группы «Сафмар».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо обысках в офисах группы «Сафмар».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что силовики проводят обыски дома у Гуцериева и в десяти связанных с ним компаниях. Во время визита силовиков Гуцериев был дома, он не препятствовал действиям правоохранителей, пишет Mash.
Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он глава совета директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «РуссНефть».
Среди активов группы — занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест», НПФ «Сафмар» и «Моспромстрой-Фонд», группа «М.Видео-Эльдорадо», девелопер «А101», холдинг «Сафмар Плаза» (в который входит гостиница «Националь»), а также несколько радиостанций («Радио Шансон», «Радио Дача» и др) и телеканалов (Bridge TV).
В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.
Напомним, у Михаила Гуцериева обширные интересы в Беларуси благодаря хорошим отношениям с Александром Лукашенко.
Лукашенко отдал Гуцериеву одно из калийных месторождений и сейчас российский олигарх строит калийный комбинат, который обещает запустить в 2023 году.
Еще один крупный актив российского миллиардера в Беларуси — компания «Славнефтехим», которая является дочерним предприятием «РуссНефти». Она уже около 20 лет работает на белорусском рынке.
Третья белорусская «дочка» Гуцериева компания «СертусАвиа» построила в Национальном аэропорту Минск ангар для бизнес-авиации и частную усадьбу в Красносельском, которую называют одной из резиденцией Лукашенко.
Еще одно стремительно развивающееся бизнес-направление в Минске — это ИТ-сектор. Его партнером является белорусский предприниматель Виктор Прокопеня.
Занимает Гуцериев и нишу на рынке коммерческой недвижимости Минска. В частности, он построил бизнес-центр на ул. Железнодорожной и гостиницу «Ренессанс» в начале пр. Дзержинского.
А в апреле этого года стало известно, что Гуцериеву приглянулся не-Kempinski — бизнесмен достроит комплекс у цирка для белорусских «дочек».
"Белорусский партизан"
13:41 18/12/2019
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