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Друга Лукашенко подозревают в России в неуплате налогов - идут обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.

Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.

Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ «Ленте.ру» не удалось получить.

Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza.

Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.


«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.


Заметим, что у Гуцериева обширные интересы в Беларуси благодаря хорошим отношениям с Александром Лукашенко. 

У нас российский олигарх строит калийный комбинат, который обещает запустить в 2023 году.

Еще один крупный актив российского миллиардера в Беларуси — компания «Славнефтехим», которая является дочерним предприятием «РуссНефти». Она уже около 20 лет работает на белорусском рынке, поставляет нефть и на Мозырский НПЗ, и на «Нафтан». 

Третья белорусская «дочка» Гуцериева компания «СертусАвиа» построила в Национальном аэропорту Минск ангар для бизнес-авиации и частную усадьбу в Красносельском, которую называют очережной резиденцией Лукашенко.

Еще одно стремительно развивающееся бизнес-направление в Минске — это ИТ-сектор. Его партнером является белорусский предприниматель Виктор Прокопеня

Занимает Гуцериев и нишу на рынке коммерческой недвижимости Минска. В частности, он построил бизнес-центр на ул. Железнодорожной и гостиницу «Ренессанс» в начале пр. Дзержинского. 

А в апреле этого года стало известно, что Гуцериеву приглянулся не-Kempinski — бизнесмен достроит комплекс у цирка для белорусских «дочек».
"Белорусский партизан"
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