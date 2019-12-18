Друга Лукашенко подозревают в России в неуплате налогов - идут обыски





Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил « Ленте.ру » источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.





Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.





Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ «Ленте.ру» не удалось получить.





Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza.





Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.









«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».





Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.





Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.







