Украинский рынок дизтоплива: белорусам не удалось обойти россиян

Российские компании смогли удержать пальму первенства на рынке Украины

Беларусь в последние годы теряла долю на украинском рынке дизтоплива. Белорусское топливо не выдерживало конкуренции с российскими нефтепродуктами, львиная доля которого поставлялось в Украину по трубе «ПрикарпатЗападтранс».





Компания «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара -Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу.





Проектная мощность магистрали — 3,5 млн. тонн в год. С 2016 года по этой трубе осуществлялась прокачка исключительно ресурса российского производства. На этот канал приходилось более трети поставок российского дизтоплива на украинский рынок.





В результате доля Белорусской нефтяной компании (БНК) в балансе украинского рынка дизтоплива в 2018 году снизилась с 43% до 30%. Этот объем заместили поставки российского топлива, доля которых выросла с 28% до 39%. В первом полугодии 2019 года поставки российского дизтоплива в Украину выросли еще на 19%, а белорусские поставки остались на уровне 2018 года.





После завершения модернизации белорусские НПЗ увеличат производство светлых нефтепродуктов, а экспорт дизтоплива вырастет на 3 млн. тонн. Это серьезный вызов для белорусского экспортера, — БНК должна будет продать это топливо на соседних рынках с высокой маржинальностью.









Сейчас самый выгодный рынок для белорусского дизтоплива — украинский. Ограничительные меры, которые ввел Киев против трубопроводных поставок российского дизтоплива, должны были заметно подстегнуть поставки белорусского дизтоплива на украинский рынок.





Напомним, Украина с 1 августа 2019 года ввела специальную пошлину на импорт дизтоплива российского производства по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» в размере 3,75% от таможенной стоимости товара (около 25 долларов за тонну). С 1 октября пошлина повысилась до 4%. В результате российские компании с 1 августа приостановили поставки дизтоплива по этой «трубе».





Появившуюся «брешь» быстро компенсировали другие поставщики. В том числе Белорусская нефтяная компания (БНК) уже в августе увеличила поставки дизтоплива в Украину на 32,4% в сравнении с августом 2018 года до 306,6 тыс. тонн. Как следствие, в августе-сентябре доля российского дизтоплива на украинском рынке упала ниже 20%. Однако уже в октябре она превысила 30%.





«Год близится к концу, и выбить россиян с первых позиций уже не получится», — отмечает директор ООО «Консалтинговая группа А-95» (Киев) Сергей Куюн.





По данным «Консалтинговой группы А-95», в ноябре 2019 году баланс дизельного топлива на украинском рынке составил 609 тыс. тонн, что практически соответствует объему ноября 2018 года (616 тыс. тонн). По сравнению с октябрем 2019 года, на который пришелся сезонный пик потребления, баланс сократился на 14%, или на 98 тыс. тонн.





Между тем, БНК в ноябре 2019 года снизила поставки дизтоплива в Украину на 7%, или на 14 тыс. тонн, по сравнению с октябрем 2019 года до 184 тыс. тонн. При этом поставки дизтоплива из России в Украину в ноябре снизились на 11%, по сравнению с октябрем до 195 тыс. тонн за счет снижения прямых железнодорожных поставок.





Поставки дизтоплива компании «Роснефть», поставляемые по смешанной логистической схеме — по трубопроводу до Гомеля (Беларусь) с дальнейшей перевалкой в железнодорожные цистерны — в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 1,6% до 131 тыс. тонн.





«В результате в ноябре Россия осталась крупнейшим источником поставки дизельного топлива на украинский рынок, сохранив долю в общем балансе на уровне 32%», — отметили в «Консалтинговой группе А-95».





В то же время доля поставок белорусского дизтоплива в общем балансе украинского рынка в ноябре составила 30,2%. Правда, год назад она составляла 28%, а доля российского дизтоплива составляла 31%.





«Получив удар в августе, «Роснефть» и ее партнеры по поставкам дизтоплива по трубе переориентировались на железную дорогу, а в декабре даже совершили дерзкую «вылазку», снова предложив поставку с Новограда и Смыги. По имеющимся данным, всего будет 30 тыс. тонн. В декабре им подыграли рекордные спреды между южной и северной котировками, но как долго продержится такая нетипичная ситуация, неясно. Также есть уверенность в том, что подрастут цены и на железнодорожные поставки. Иначе и быть не могло, ведь паритет подняла Беларусь, ее поддержали литовцы. Так почему не подкорректировать и россиянам?», — комментируют ситуацию в «Консалтинговой группе А-95».





Труба пока не задействована

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предприятию «Нефтебитумный завод» купить долю в уставном капитале украинской компании «ПрикарпатЗападтранс». Теперь владельцем 51% акций является белорусская компания «Нефтебитумный завод», принадлежащая белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», конечным бенефициаром которого является крупный белорусский бизнесмен Николай Воробей.





Ожидалось, что появившаяся возможность поставлять дизтопливо в Украину трубопроводным транспортом автоматически усилят привлекательность белорусского топлива на самом близком и высокомаржинальном рынке. В последний раз мозырское дизтопливо поставлялось в Украину по «ПрикарпатЗападтрансу» в 2001 году.





В апреле 2019 года Н. Воробей заявлял, что уже скоро дизтопливо Мозырского НПЗ пойдет в Украину по нефтепродуктопроводу. В сентябре линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Новоград-Волынский» нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» приняла в резервуары тестовую партию дизтоплива производства Мозырского НПЗ. Тестовая прокачка должна была подтвердить сохранность качества мозырского дизтоплива.









«Белорусское топливо имеет отличительные характеристики, в частности, более низкую плотность и другой цвет. С коммерческой точки зрения — это крайне важные показатели, и наша задача -обеспечить сохранность его качества»,- пояснял директор ЛПДС «Новоград-Волынский Андрей Мартынюк.





По его словам, преимущество трубопроводных поставок, в отличие от транспортировки топлива по железной дороге, — это, в первую очередь, отсутствие длительных процедур согласования, а также проблем с простоями вагонов и нехваткой подвижного состава. Планы по дальнейшей прокачке белорусского дизтоплива А. Мартынюк комментировать отказался, переадресовав эти вопросы ресурсодержателям.





Однако пока белорусская сторона не приступила к системной поставки дизтоплива по трубе в Украину. По имеющимся данным, белорусский поставщик дизтпоплива не может самостоятельно принимать решения по загрузке этого трубопровода, — требуется обязательное согласование с российской компаний «Транснефть».



Угроза для белорусского бензина

Между тем, на финише года замаячила угроза для поставок белорусского бензина в Украину.





Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в соответствии с указом президента № 874/ от 2 декабря 2019 года поручил правительству страны до 1 июля 2020 года принять решение по ограничению поставок нефтепродуктов, сжиженного газа и других энергоресурсов из одного источника на уровне не более 30% от общего объема поставок.





Планы Украины ограничить поставки энергетических товаров из одного источника до 30% — это норма, рекомендованная Евросоюзом. Правда, как отмечают эксперты, на законодательном уровне она пока не утверждена ни в одной стране ЕС. Для введения новой нормы правительство Украины должно разработать законодательную базу до 1 июля 2020 года.





В частности, определить порядок введения такого ограничения и механизм контроля над его выполнением, а также определить само понятие «источник» — то есть, уточнить, нововведение будет касаться поставщика, производителя или же страны в целом.





Эксперты отмечают, что реализовать ограничительную норму на практике непросто, учитывая, что рыночные доли игроков часто меняются.





По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2018 году в балансе бензинов: на украинском рынке Беларусь имела долю в 44%, Литва — 12%, внутреннее производство — 43%. По сжиженному газу доли России и Беларуси были одинаковыми и составили по 29%, внутреннее производство — 24%.





«Допустим, россиянам и белорусам ограничили квоты 30%, остается поставить еще 40%. Ресурсы есть, вопрос их стоимости. Когда карты открыты, построить согласованную игру очень просто. Когда все будут знать, что, к примеру, квота Беларуси будет из расчета 180 тыс. тонн в месяц (2,1 млн. тонн в год, что соответствует 30% рынка), цена будет максимальной. БНК разыгрывает эту карту каждый год, и в этом тоже, заявив, что есть всего 140 тыс. тонн в месяц.





Но рынок понимает, что будет 250 тыс. тонн, и поэтому высокую цену не дал. Но когда квота белорусов будет законодательно ограничена, поставщик получит возможность дополнительно поднять цены. А за ним пойдут и Литва, и россияне», — комментирует ситуацию С. Куюн.





Но и это еще не все, добавляет эксперт. «А как быть с 20%, которые, судя по всему, придется брать с моря? Какие цены будут сформированы на эти партии, учитывая их безальтернативность? А почем будет продавать бензин «Укртатнафта» и «Укргаздобыча», которым на двоих останется 55% рынка бензина? По самому высокому литовскому паритету, который в таких условиях вырастет еще выше», — считает С. Куюн.









Кому важнее доля рынка, а кому — цена

В последние годы Украина несколько раз пыталась ограничить импорт моторного топлива из Беларуси,





Напомним, в марте 2018 года крупнейший украинский производитель бензинов — «Укртатнафта» инициировала введение квот и пошлин на российские и белорусские бензины и дизтопливо. Компания требовала ввести квоты на беспошлинный импорт бензина и дизельного топлива из России и Беларуси как одного источника на уровне 30% украинского рынка.





Но Межведомственная комиссия отказала компании в проведении расследования, ибо предложение «Укртатнафты» создавало серьезные проблемы для внутреннего рынка страны.





Осенью 2018 года компания вновь направила обращение, в котором теперь просила ввести 12-процентную пошлину только на белорусские бензины — основного конкурента «Укртатнафты» на внутреннем рынке. Дело в том, что бензин — весьма проблемная позиция для всех поставщиков, так как на украинском рынке наблюдается его переизбыток. О дальнейшей судьбе этого обращения не сообщалось.





Но этот вопрос с повестки не ушел. Председатель правления ПАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко в интервью порталу отмечал, что компания не отказывается от ранее инициированного ею предложения ввести пошлины на импорт бензинов из Беларуси. По его словам, белорусские производители имеют неконкурентное преимущество на украинском рынке в 100 долларов на тонне за счет беспошлинного ввоза российской нефти.





Между тем, доля украинских производителей в балансе украинского рынка бензинов в 2018 году увеличилась до 42,9% с 40% в 2017 года, а за 8 месяцев 2019 года она уже достигла 46,9%. В то же время доля белорусского бензина на украинском рынке снижается. В первом полугодии 2019 года поставки снизилbсь на 25% до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В итоге доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась с 44% до 34%.





В БНК поясняют, что снижение потребления бензина в Украине обусловлено замещением его автомобильным газом. В последние годы потребление газа в стране ежегодно растет на 10-15%. По этой причине произошло небольшое снижение в объеме реализации доли БНК на рынке Украины.





«Объективный фактор заключается в том, что в Украине высококонкурентный рынок, где одним участникам интересна доля, другим – цена», — отмечали ранее в БНК.





Очевидно, что БНК, ориентируясь на достижение максимальных результатов на самом выгодном экспортном направлении, сегодня проводит продуманную политику. Компания реализует светлые нефтепродукты на украинском рынке путем заключения терм-контрактов — то есть, пакетных предложений.





То есть, в «нагрузку» к дизтопливу компаниям предлагают также купить и белорусский бензин. В 2018 году и в первом полугодии 2019 года предложенная пропорция составляла 60% (дизтопливо) и 40% (бензин).









Такая стратегия говорит о том, что для БНК на самом привлекательном рынке цена реализации топлива действительно превыше ее доли.