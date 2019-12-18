Нацбанк выпустил первые рублевые облигации: срок обращения - 1 год

Это первые облигации со столь длительным сроком обращения за несколько кризисных и посткризисных лет, в течение которых Нацбанк размещал свои ценные бумаги в белорусских рублях только на 7 дней.





На трехмесячные облигации было подано 7 заявок от 6 участников на 95,02 млн. рублей. Нацбанк установил ставку отсечения равной 6,8998% годовых, при этом фактический объем размещения составил 94,98 млн. рублей.





Спрос на годовые облигации был примерно таким же: 102,02 млн. рублей, хотя заявок было подано меньше — 4 от трех участников. Ставка отсечения на аукционе была установлена равной 7,4% годовых, а фактический объем размещения составил 102 млн. рублей.





Как сообщили в Нацбанке, следующие аукционы по размещению подобных облигаций планируется провести 8 января 2020 года.





Успеху первых аукционов по размещению новых ценных бумаг способствовал избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ.





На депозитном аукционе по размещению средств на 7 дней, также состоявшемся 11 декабря, спрос на депозиты вырос до 3 323 млн. рублей с 3 029 млн. рублей на аналогичном аукционе 4 декабря. Нацбанк установил объем депозитов на аукционе 11 декабря, равным 3 323 млн. рублей, а средневзвешенная ставка на нем составила 8,89% годовых.









Таким образом, 11 декабря с рынка было отвлечено около 3,5 млрд. рублей.





Год назад подобного избытка рублевых средств в банковской системе РБ не наблюдалось. Так, 12 декабря 2018 года на аукционе по размещению облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на данные ценные бумаги составлял всего 623,25 млн. рублей, а средневзвешенная ставка равнялась 9,9836% годовых.





Избыток рублевой ликвидности будет способствовать формированию в Беларуси рынка среднесрочных рублевых облигаций. Если их объем окажется достаточно велик, не исключено, что удастся сформировать и их вторичный рынок, что будет очень большим шагом в развитии рынка ценных бумаг в Беларуси.