



"Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА





Президиум правительства во вторник рассматривал механизмы развития экономики Беларуси.





Премьер сообщил, что Минэкономики совместно с Нацбанком разработали план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики в среднесрочной перспективе.





По словам Румаса, для обеспечения утвержденного указом президента роста экономики Беларуси в 2020 году на 2,8% "от правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов".





Он сообщил, что правительство подготовило проект соответствующего постановления, который "фактически является тем каркасом, на который будут нанизаны задачи и показатели для председателей гор- и райисполкомов, руководителей организаций".





Румас отметил, что постановлением будет определен исчерпывающий круг показателей, которые могут быть доведены до организаций. "Иные показатели доводиться не должны", - подчеркнул он. В целом постановление не предполагает изменения концептуальных подходов по набору ключевых показателей, добавил премьер.









Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1%.





Как сообщалось, в 2018 году экономический рост в стране составил 3% при прогнозе 3,5%. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Беларуси в 2019 году на 1%, ЕАБР - на 1,2%, МВФ - на 1,5%.





Белорусские власти ожидают рост ВВП в 2020 году по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.





Между тем, ведущие мировые фининституты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Беларуси в 2019-2020 годах на фоне отсутствия договоренностей с РФ о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в РФ.





Так, ЕБРР в начале декабря сообщил, что ожидает замедления роста экономики Беларуси до 1,2% в 2020 году. В конце ноября Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики страны с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - 0,5%. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,3%. По оценке ЕАБР, ВВП страны в 2020 году может вырасти в пределах 1,5%.





Наиболее оптимистичный прогноз по росту белорусской экономики в 2020 году сделало инвестагентство Renaissaence Capital, которое ожидает рост ВВП Беларуси в 2020 году до 2,5%.