На протяжении последних 14 месяцев Национальный банк фиксирует устойчивый рост рублевых вкладов населения. Согласно обнародованной статистике, на 1 декабря текущего года белорусы на своих рублевых депозитах накопили 5 миллиардов 22 миллиона рублей. За текущий год депозиты населения в белорусских рублях приросли более чем на миллиард, а за ноябрь увеличение составило почти 135 миллионов (в октябре - 132,8 млн).





На протяжении последних четырех лет уровень доверия белорусов к национальной валюте заметно вырос: сегодня 33,8% всех депозитов составляют вклады именно в белорусских рублях, с начала 2016 года это показатель увеличился в два раза.





Валютные депозиты белорусов на 1 декабря остановились на уровне 6,194 миллиарда долларов. Несмотря на то, что за ноябрь они несколько снизились (на 15,8 миллионов долларов), годовая динамика положительна и составляет без малого 100 миллионов долларов.





Интересно, что если суммировать депозиты всех видов и во всех валютах (евро, доллары, российские рубли, белорусские рубли и др.), которые открыты физическими лицами в банках страны, то в рублевом эквиваленте получим исторический рекорд: 23,85 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте этот показатель составляет 11,29 миллиарда долларов - это максимальное значение за последние 4,5 года.





КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА





«Важно, чтобы производительность труда, зарплата и депозиты увеличивались пропорционально и синхронно»



