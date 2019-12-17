Иосуб: Китайский кредит – благо для Беларуси

Китай предоставляет Беларуси несвязанный кредит на 3,5 миллиарда китайских юаней (500 миллионов долларов). Официальный Минск просил 600 миллионов долларов у России на рефинансирование старых долгов, но получил отказ.





Соответствующее соглашение 16 декабря подписал министр финансов Беларуси М.Ермолович с Шанхайским филиалом Банка развития Китая.





«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», - сообщает Минфин.









"Белорусскому партизану" комментирует ситуацию старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





- Минск просил 600 миллионов долларов у России, а получил 500 миллионов у Китая. Минск нашел альтернативу российским дотациям?





- Господин Ермолович давно анонсировал возможность: вспоминал про нее и летом, и даже в первой половине года. И называл ее возможной альтернативой российским деньгам. Объективно деньги нужны, а одолжить их у традиционного источника не получилось – вполне естественно, что стали искать альтернативные источники.





- Действительно ли китайский кредит беспрецедентный, потому что не связанный?





- С этой точки зрения – да. Все ранее взятые кредиты у китайских банков, у Китая были связанными. Выдавал ли Китай несвязанные кредиты другим странам, не слышал, но в белорусской практике – это первый не связанный китайский кредит.





- Нынешний не связанный кредит – единичный случай, либо можно предположить, что такая практика может продолжиться?





- На мой взгляд, вероятнее всего такая практика продолжится по одной простой причине: у Беларуси не так много источников, где можно занимать деньги. А любое расширение пула кредиторов – это интересно, это полезно.





Если допустить, что в будущем возобновится кредитование России, это не будет поводом отказываться в будущем от китайских кредитов.





- А интересы России и Китая не вступают в противоречие на белорусском поле?





- Ни малейшим образом. Судя по итогам, интерес Китая заключался в том, чтобы выдать Беларуси кредит, интерес России – не выдавать кредита, во всяком случае, до тех пор, пока Беларусь не согласится на дальнейшую интеграцию на российских условиях.





Мозаика сложилась к обоюдному удовольствию: кто хотел выдать кредит – выдал, кто не хотел – не выдал.









- Много говорят о том, что китайский кредит ослабляет российское влияние на Беларусь.





- Любая диверсификация поставок чего бы то ни было (нефть, газ, бананы) уменьшает возможности того, кто до сих пор имел практически монополию.





В любом случае это благо для Беларуси, а насколько плохо для России – оставим оценку самой России. Глупо было бы сначала отказать в кредите, а потом переживать, что этот кредит выдал кто-то другой.