Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российский рубль отыграл вчерашнее падение

К завершению торгов во вторник 17 декабря стоимость валютной корзины выросла всего на 0,07% до максимального уровня за 305 дней благодаря быстрому укреплению российского рубля.

Курс доллара снизился 0,0014 BYN до 2,1037 BYN/USD.

Кус евро упал на 0,0027 BYN до 2,3440 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0081 BYN до 3,3629 BYN/100 RUB. Рубль РФ полностью отыграл вчерашнее снижение и оказался на максимальном уровне с 6 апреля 2018 года.

Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на 24 копейки до 62,5326 RUB/USD — минимального уровня почти за полгода с 26 июня 2019 года. 

Официальный курс евро упал на 26 копеек до 69,6801 RUB/EUR — минимума с 5 марта 2018 года (652 дня назад).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru