Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Генпрокуратура потребовала остановить коррупцию в "Белнефтехиме"

Генпрокуратура потребовала от председателя концерна "Белнефтехим" устранить нарушения антикоррупционного законодательства в отрасли

Генпрокуратура потребовала остановить коррупцию в "Белнефтехиме"
Прокурорами была проведена масштабная проверка предприятий отрасли, которая выявила коррупционные преступления и нарушения. Чаще всего взятки в концерне берут за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе закупок.

В Генпрокуратуре напомнили наиболее громкие коррупционные скандалы в системе "Белнефтехима", когда к уголовной ответственности были привечены бывшие генеральный директор "Гомельтранснефть Дружба", заместитель генерального директора "Нафтана", замдиректора "Белшины".

Причины коррупции

Прокуроры выяснили, что основными причинами коррупции в отрасли являются ненадлежащие работа и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, "теплые" условия, созданные для нарушений в сфере закупок, а также несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Владельческий надзор

Система владельческого надзора в концерне в ряде случаев не обеспечивала эффективную защиту экономических интересов государства, создавала предпосылки для коррупционных правонарушений.

Прокуроры установили факты, когда работники концерна неправомерно получали в подчиненных организациях вознаграждения. К примеру, на "Белшине" отдельным работникам выплатили вознаграждение при отсутствии у завода чистой прибыли. Аналогичные нарушения были на ОАО "Завод горного воска".


Профилактика коррупции

В Генпрокуратуре также рассказали, что были случаи, когда на членов антикоррупционных комиссий предприятий возбуждали уголовные дела за коррупцию. 

Был приведен такой пример: в августе 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия – заместителя главного механика ОАО "Гродно Азот", который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

Требования прокуроров

Генеральная прокуратура потребовала от концерна "Белнефтехим" принять меры к исключению коррупционных рисков при закупках, привлечь к ответственности должностных лиц концерна и подчиненных организаций, которые не соблюдали антикоррупционное законодательство.

Информация об итогах прокурорской проверки направлена в Совет министров.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru