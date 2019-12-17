Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым человеком мира

Так, на 19:00 по минскому времени состояние французского бизнесмена составляло 109,6 миллиарда долларов США – на 100 миллионов больше, чем у Безоса.





Всего за понедельник капитал Арно увеличился на 1,8 миллиарда долларов, но на первой строчке рейтинга богачей он оставался недолго – спустя несколько минут его снова подвинул Безос.





В октябре текущего года глава Amazon на фоне слабого финотчета своей компании уже уступал лидерство в гонке миллиардеров – тогда первым стал основатель Microsoft Билл Гейтс.





Французская компания LVMH производит предметы роскоши под торговыми марками Guerlain, Louis Vuitton, Givenchy, Moet & Chandon, Kenzo, Hennessy и других. В ноябре текущего года она за 16 миллиардов долларов купила Tiffany & Co.



