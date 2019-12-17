



Александр Лукашенко считает недопустимым селить молодых специалистов в ветхое жилье. Для бюджетников будут строить новые дома по «мизерным» ценам. Об этом, по информации «Белта», президент рассказал на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Президент отметил, что министерствам необходимо формировать количество мест для обучения по специальностям с учетом потребности каждого региона.





— Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран СНГ, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте, — сказал Александр Лукашенко.





По его словам, около 85% выпускников-медиков продолжают работать в своих учреждениях после отработки распределения. Вопрос пока только в жилье:





— Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры, — подчеркнул глава государства.





Со слов президента, в правительстве будет разработана программа о строительстве жилья для бюджетников. Прототипом его станет жилье для медиков, которое недавно ввели в эксплуатацию в Боровлянах. Александр Лукашенко лично ознакомился с этими домами:





— Я не буду называть цену — это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края, — убежден Президент.









Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание глава государства. Он напомнил чиновникам о задаче развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.







