Александр Чубрик: Ослабить валюту – это значит ослабить государство

В начале декабря в Институте экономики НАН Беларуси прошла конференция, на которой директор института Валерий Бельский и профессор, завотделом института Александр Лученок раскритиковали относительно жесткую монетарную политику Нацбанка. Тезисы выступлений были опубликованы в газете «Белорусы и рынок».





В ответ на это Александр Чубрик заявил, что такая «риторика очень опасна». Экономист отметил, что страна начала забывать хаос на валютном рынке, поэтому аргументы сторонников эмиссии могут теперь звучать более убедительно. По мнению Чубрика, «национальная валюта – это один из столпов независимости. Ослабить валюту (а именно к этому ведет эмиссионное кредитование) – это значит ослабить государство».





Приводим ответ директора Исследовательского центра ИПМ целиком:





«Если кратко, то основная идея выступлений очень проста: банки жируют на реальном секторе и населении, а Нацбанк отказывается от «поддержки проектного финансирования за счет эмиссионных денег». Можно было бы похихикать с инновационного определения финансовой стабильности, которое дал Александр Лученок («Финансовая стабильность – это когда финансами обеспечены не только Нацбанк и банки, но и предприятия, и домашние хозяйства») или вместе с директором Института экономики удивиться тому, что «Белагропромбанк считает себя коммерческой структурой». Можно было бы возмутиться уничижительному тону, который профессор экономики позволяет себе в выступлении на научной конференции («а кредитов им эти посредники [банки] выдали … в два раза меньше», «девушка, начальник секретариата, главный секретарь»). Или отметить передёргивание фактов («данные об их [банковских работников] зарплате найти трудно»; данные о выдаче и погашении кредитов, приведенные в докладе профессора экономики, не сходятся с фактическими данными Нацбанка). Или указать на подмену понятий («Что плохого в том, чтобы поддержать проектное финансирование за счет эмиссионных денег? Нет, мы поддерживаем потребительское кредитование»). Но эти выступления – гораздо более тревожный симптом.





Благие ли это намерения или намеренная блажь, но эта риторика очень опасна. Конечно, выступление ученых из Института экономики на собственной конференции – это не то же самое, что развернутая статья бывшего экономического советника президента, несколько лет назад обвинявшего Нацбанк в «неправильной позиции» со страниц официального сми администрации президента. Но низкая инфляция уже не кажется чем-то необычным, как и чистая продажа валюты населением. Память о хаосе на валютном рынке остывает, и поэтому аргументы сторонников эмиссионного кредитования начинают выглядеть всё более заманчиво. Отказ Нацбанка решать чу е проблемы через печатный станок раздражает многих, как и высокая степень его автономии в принятии решений. Но национальная валюта – это один из столпов независимости. Ослабить валюту (а именно к этому ведет эмиссионное кредитование) – это значит ослабить государство».