На отдых по приказу





Как сообщили в редакцию «Сильных новостей» рабочие завода, им настойчиво предлагают отправиться на «зимние каникулы».





Работающий на «Сельмаше» Анатолий рассказал:





— На нашем предприятии снова добровольно-принудительно обязывают людей писать «за свой счет». Похоже, что в вынужденный отпуск хотят отправить большую часть трудового коллектива. И связано это с тем, что нет работы. При этом, по официальным рапортам она вроде бы есть. Но всем работникам вдруг по семейным обстоятельствам «нужно» в отпуск. У людей дети, садики, кредиты, а получать будут копейки. Да и те выдают с такой задержкой, что коммунальные всегда приходится платить с пеней.





Однако такого рода информация требует официального подтверждения. Обычно же администрация всячески уклоняется от комментариев на подобные темы. Но на этот раз в руки Телеграм-канала «Общество Гомель» попал документ, в определённой степени проливает свет на происходящее. Это — изданный 12-го декабря приказ генерального директора ОАО «Гомсельмаш» за номером 1207к. В нем говориться, что в связи «со снижением объема производства и с целью сохранения трудового коллектива» рабочим большинства основных цехов будет предоставлен отпуск с частичным сохранением зарплаты. Последнее означает, что работники получат только две трети «голой» тарифной ставки. Разумеется, без сдельной оплаты и премиальных. В такой вынужденный отпуск сельмашевцы будут отправлены на 6 дней в январе следующего года.





Имеют ли право рабочие и служащие отказаться от «добровольно-принудительного» отпуска? Имеют. Но в этом случае им будет оформлен простой, при этом они будут обязаны выходить на свои рабочие места.









Каждый работник «Гомсельмаша» должен быть ознакомлен с этим приказом под роспись. Приказ администрации согласован профкомом предприятия, относящегося к Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).





Проблемы продажи и трудоустройства





Уже не первый год предприятие сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Прежде всего — это сложности со сбытом продукции. Завод строился в свое время для гарантированных государственных поставок сельскохозяйственной техники по всему Советскому Союзу. В 1980 году в Гомеле было выпущено 34 тысячи силосоуборочных и кормоуборочных комбайнов. С распадом СССР начались серьезные проблемы с реализацией заводской техники. Количеств работающих на «Гомсельмаше» сократилось почти вчетверо — с 30 000 до 8 000 с лишним сегодня.





В начале 90-х на «Гомсельмаше» был создан стачком, ставший инициатором ряда общегородских стачек и демонстраций. Однако в последующем на предприятии была установлена жесткая дисциплина. Контролировался не только приход-уход на работу через проходные, но и перемещения внутри предприятия из цеха в цех. Введенная в 1999 году Декретом Президента РБ № 29 контрактная система найма позволяет удерживать персонал под постоянным прессингом.





При создании ПО «Гомсельмаш» в 1977 году в него входило головное предприятие, заводы литья и нормалей (ЗЛиН), самоходных комбайнов и технологической оснастки, завод «Светлогорсккормаш», конструкторско-технологический и экспериментальный институты, СКБ, ремонтно-строительное и монтажное управления. Предприятие несло огромную социальную нагрузку — при нем работали филиалы Политехнического института и машиностроительного техникума, два ПТУ, сменная школа, детско-юношеская спортивная и музыкальная школы, Дворец культуры, четыре библиотеки, две туристские базы, водно-моторная станция, ФОК, двадцать пять дошкольных учреждений и пионерлагерь.





В 2014 году был зарегистрирован холдинг «Гомсельмаш». Его управляющей кампанией является ОАО «Гомсельмаш». В холдинг также входят, оставаясь самостоятельными юридическими лицами, ряд ОАО: «ГЗЛиН», «ГСИиТО», «СМЗ», «НТЦК» «СП-Строй».





Однако финансовые проблемы продолжались. По итогам 1-го полугодия 2015 года «Гомсельмаш» имел в «минусе» 690 миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Однако впоследствии предприятию удалось улучшить свои показатели. 2017-й год «Гомсельмаш» закончил с чистой прибылью в 897 тысяч деноминированных рублей. Однако уже в следующем году последовал резкий спад. В 2018-м году выручка от реализации уменьшилась на 16,6%, вырос убыток от инвестиционной и финансовой деятельности — на курсовых разницах от пересчета активов и обязательств «Гомсельмаш» потерял более 94 миллионов рублей. Чистый убыток по итогам 2918-го года составил более 107 миллионов рублей. Список работающих был сокращен на 186 человек.





В чем причины происходящего? Притчей во языцех стали слова о низком качестве менеджмента предприятия и выпускаемой им техники. В то же время на «Гомсельмаше» заверяют, что новые образцы его продукции сегодня не уступают мировым аналогам. Центр продаж и сервиса предприятия имеет специализированные отделения: «Европейская часть РФ», «Азиатская часть РФ», «Казахстан, Молдова, Украина», «Азия и Африка», «Америка, Европа» и «Республика Беларусь».





При этом в 2018-м году прибыль всей белорусской экономики упала на 38%, спад наблюдался и в соседней РФ и Украине. Подобная неблагоприятная внешняя экономическая конъюнктура не могла не отразиться и на деятельности завода «Гомсельмаш». Тем не менее, такое крупное машиностроительное предприятие, как «БЕЛАЗ», смогло увеличить свою прибыль на 60%. В немалых «плюсах» оказался в прошлом году и Минский завод колесных тягачей, Минский моторный завод, и другие крупные предприятия.





В течение всего 2018-го года велись переговоры о продаже ОАО «Гомсельмаш» иностранному инвестору. Сумма сделки называлась в 500 миллионов долларов. Основные претенденты — российский «Ростсельмаш», китайские и казахстанские кампании. Президент РБ Александр Лукашенко отказался от приватизации, ссылаясь на неизбежное при этом сокращение рабочих мест и невозможность трудоустроить уволенных.





Работники, переславшие в «Общество Гомель» копию приказа об отправке в вынужденные отпуска, сопроводили это такими словами: «Вот такая ситуация у нас на заводе "Гомсельмаш". Денег нет из-за того, что начальники худшие "топ-менеджеры". Но страдают рабочие».