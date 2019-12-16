Иногда прогнозы сбываются: доллар подорожал

Курс доллара вырос на 0,0043 BYN до 2,1051 BYN/USD.





Кус евро просел всего на 0,0003 BYN до 2,3467 BYN/EUR.





Курс российского рубля снизился на 0,0043 BYN до 3,3548 BYN/100 RUB.





Итоги недели 9—13 декабря на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль подешевел к корзине валют до минимума за 254 дня.





курс доллара −0,69% (−0,0146 BYN);

курс евро −0,04% (−0,0009 BYN);

курс российского рубля +1,20% (+0,0397 BYN);

валютная корзина +0,37%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 22 копейки до — 62,7686 RUB/USD. Официальный курс евро ЦБРФ поднялся на 8 копеек до 69,9431 RUB/EUR.





Итоги ушедшей недели на валютном рынке РФ

курс доллара рухнул на 1,16 рубля (−1,83%);

курс евро упал на 0,90 рубля (−1,27%).